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Андреева о Рублеве: «Никогда в этом не признавалась, но раньше я была в него немного влюблена»

Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы над Андреа Вавассори и Сарой Эррани (1:4, 4:1, 11-9) в первом круге микста US Open в паре с Андреем Рублевым .

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