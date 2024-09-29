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Чемпионат Франции. «Монако» примет «Страсбур», «Бурк» сыграет с «Виллербаном»

«Монако» встретится со «Страсбуром», «Бурк» примет «Виллербан». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Монако – Страсбур Дата проведения 29 сентября, 17.

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