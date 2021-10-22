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Песков сообщил, увидят ли россияне ревакцинацию Путина

Песков сообщил, увидят ли россияне ревакцинацию Путина

Решение о том, нужно ли показать гражданам России кадры ревакцинации президента Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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