Песков сообщил, увидят ли россияне ревакцинацию Путина

Решение о том, нужно ли показать гражданам России кадры ревакцинации президента Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Решение о том, нужно ли показать гражданам России кадры ревакцинации президента Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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