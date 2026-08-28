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Глава МИД Бельгии Прево второй раз за год вызвал американского посла

Глава МИД Бельгии Прево второй раз за год вызвал американского посла

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал американского посла Билла Уайта для беседы из-за оскорбительной публикации о главе Минздрава страны Франке Ванденбруке.

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