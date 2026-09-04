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Аргументы недели

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«Эффект дохлого жука»: почему сообщения о пустых полках на Украине — это инструмент информационной войны, а не признак краха

«Эффект дохлого жука»: почему сообщения о пустых полках на Украине — это инструмент информационной войны, а не признак краха

В информационном пространстве всё чаще мелькают кадры и сообщения о пустых полках в украинских супермаркетах и дефиците товаров первой необходимости.

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