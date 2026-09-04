В информационном пространстве всё чаще мелькают кадры и сообщения о пустых полках в украинских супермаркетах и дефиците товаров первой необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Только вперёд и не останавливаться на все хотелки Запада и США! Ничего нового переговорщики от США не привезут и Путину с ними встречаться-время терять!