Самый страшный теракт в истории авиации СССР: что случилось с Ту-104 в 1973 году

Согласно официальным данным, данный акт терроризма в СССР является самым масштабным в истории СССР. В результате происшествия, которое произошло 18 мая 1973 года на борту пассажирского авиалайнера Ту 104А, погибли 81 человек, в основном пассажиры самолета, а также 9 членов экипажа.
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