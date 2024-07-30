Учёные близки к обнаружению чаши с последней трапезы Христа

Археологи считают, что они нашли помещение, где была совершена Тайная Вечеря.В Иерусалиме было обнаружено здание и помещение, где, по мнению специалистов, происходила последняя встреча Христа с апостолами.
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