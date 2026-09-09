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Царьград

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Снег в 5 городах России выпадет 20–25 октября, Москву накроет в ноябре

Снег в 5 городах России выпадет 20–25 октября, Москву накроет в ноябре

В Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Уфе первые снегопады ожидаются в период с 20 по 25 октября.

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