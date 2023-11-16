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Врач Сапего перечислил причины повышения уровня кальция в крови

Врач Сапего перечислил причины повышения уровня кальция в крови

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о причинах чрезмерного повышения уровня кальция в крови. «В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желёз или из-за злокачественных новообразований», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.

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