Врач Сапего перечислил причины повышения уровня кальция в крови

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о причинах чрезмерного повышения уровня кальция в крови. «В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желёз или из-за злокачественных новообразований», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.