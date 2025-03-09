Новые выбросы мазута из моря зафиксированы в Анапе

Новые выбросы мазута из моря зафиксированы в АнапеКоманды муниципалитетов Краснодарского края провели мониторинг закрепленных за ними территорий на береговой полосе в Анапе и обнаружили новые выбросы мазута.
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