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Галузин: Европа не приемлет мысль о переговорах по Украине

Галузин: Европа не приемлет мысль о переговорах по Украине

www.globallookpress.com/Wiktor Dabkowski Европейские страны стремятся оказаться за столом переговоров не для урегулирования конфликта, а чтобы создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих договоренностей с Москвой.

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