За прошедшую неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили более 2,1 тысячи атак на территорию Белгородской области, что сделало регион самым часто подвергаемым обстрелам среди российских субъектов, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью информационному порталу Life.