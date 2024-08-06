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Царьград

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Стало известно, что стало причиной паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Стало известно, что стало причиной паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово

В транспортной полиции рассказали, почему пассажиры устроили давку в аэропорту.Упавшая урна стала причиной паники и давки в аэропорту екатеринбурга Кольцово.

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