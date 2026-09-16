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ИА Регнум

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Лавров: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после развала СССР

Лавров: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после развала СССР

Россия не вернется к объятиям с Европой, как это было после развала СССР. Такое заявление 16 сентября сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Taurus Zmei

Сами виноваты, постоянные уступки, красные линии и пр., а дать по морде никак и продолжать поставки энергоресурсов. Так кто же будет считаться с нами. Давайте жить дружно уже давно не катит