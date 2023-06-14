Нелегальный мигрант изнасиловал жительницу Павловска в конноспортивном клубе «Ковбой»

Пострадавшая заявила, что мужчина угрожал ей ножом и похитил 15 тыс. рублей. Нелегального мигранта из Узбекистана объявили в розыск за изнасилование и ограбление 22-летней берейтора конноспортивного клуба «Ковбой» в Павловске.