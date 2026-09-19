Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 366 подписчиков

Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Бегзод намеренно нарушил массу серьёзных правил. Итог: 12 смятых авто, пострадавшие и погибшие. И вот что решил суд.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия Николаевна Дрозденко
Наталия Николаевна Дрозденко

Ефремову за 1 человека 8 лет в тюрьме,а,,ценному специалисту"за 3 убитых и несколько покалеченных-9 лет курорта,очень гуманный суд,уже и не удивительно,Россия-терпила, всё проглотит.

Профиль пользователя евгений никитин
евгений никитин

Чем отличается мигрант совершивший ДТП со смертельным исходом (трезвый) от совершившего такое же ДТП и находящегося в наркотическом опьянении гражданина РФ Ефремова? Да ничем. Так что прежде чем что-то писать, изучите матчасть.

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

Гарант, вам эта нечисть ближе и роднее! Чиновники, судьи, полиция смотрит на вас как вы облизываете эти мерзкие государства, называя их стратегическими партнёрами, да им на вас глубоко наплевать! Армения в пример! Хватит свой народ обманывать!