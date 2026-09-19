Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Бегзод намеренно нарушил массу серьёзных правил. Итог: 12 смятых авто, пострадавшие и погибшие. И вот что решил суд.
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Таких судей надо просто отстреливать,как бешеных собак. Они по сути даже хуже этой мрази-убийцы.
Ефремову за 1 человека 8 лет в тюрьме,а,,ценному специалисту"за 3 убитых и несколько покалеченных-9 лет курорта,очень гуманный суд,уже и не удивительно,Россия-терпила, всё проглотит.
Чем отличается мигрант совершивший ДТП со смертельным исходом (трезвый) от совершившего такое же ДТП и находящегося в наркотическом опьянении гражданина РФ Ефремова? Да ничем. Так что прежде чем что-то писать, изучите матчасть.
Гарант, вам эта нечисть ближе и роднее! Чиновники, судьи, полиция смотрит на вас как вы облизываете эти мерзкие государства, называя их стратегическими партнёрами, да им на вас глубоко наплевать! Армения в пример! Хватит свой народ обманывать!
75-85% иностранцев нужно отправить домой. Дело не в том что они хорошие или плохие. Они такие,какие нам не подходят, Д,Артаньяны тоже..