Зеленский пообещал Западу использовать оружие для ударов за пределами России AlexCoderЗеленский пообещал Западу использовать оружие для ударов за пределами России AlexCoder Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной Киев не намерен применять вооружение, переданное коллективным Западом, для ударов по территории России, заверил союзников президент Украины Владимир Зеленский.