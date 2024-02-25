Зеленский пообещал Западу использовать оружие для ударов за пределами России AlexCoderЗеленский пообещал Западу использовать оружие для ударов за пределами России AlexCoder Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной Киев не намерен применять вооружение, переданное коллективным Западом, для ударов по территории России, заверил союзников президент Украины Владимир Зеленский.
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