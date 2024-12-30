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Царьград

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Русские десантники эвакуировали трофейный БТР M113 из Курской области

Русские десантники эвакуировали трофейный БТР M113 из Курской области

Русские десантники эвакуировали почти неповрежденный американский бронетранспортер M113 из Кореневского района Курской области.

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