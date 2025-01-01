«Русским предстоит показать, что они способны на крупномасштабные прорывы»: NYT анализирует продвижение ВС РФ на Донбассе Российские войска в 2024 году освободили от ВСУ 1300 квадратных миль территории.
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«Русским предстоит показать, что они способны на крупномасштабные прорывы»: NYT анализирует продвижение ВС РФ на Донбассе Российские войска в 2024 году освободили от ВСУ 1300 квадратных миль территории.
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