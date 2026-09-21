В Санкт-Петербурге согласовали первые пять станций Кольцевой линии метро

Администрация Санкт-Петербурга сообщила об утверждении проектов планировки и межевания земель, необходимых для прокладки Кольцевой линии метрополитена.
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