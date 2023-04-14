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Эвелина Бледанс ответила критикующим ее голую фотосессию хейтерам

Эвелина Бледанс ответила критикующим ее голую фотосессию хейтерам

Актриса Эвелина Бледанс стала объектом нападок хейтеров после откровенной публикации в личном блоге. Звезда предстала перед поклонниками в полностью обнаженном виде.

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