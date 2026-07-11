Ферран Торрес может перейти в «ПСЖ» после чемпионата мира 2026 года

Текущий контракт 26-летнего испанского футболиста с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года. В прошедшем сезоне Торрес сыграл 49 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 3 результативные передачи.
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