Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Все верноСергей Михеев: Ро...
  • Анна Лисовская
    Не Клоун вас обокрал, а Байден с дерьмократами. Клоун не гений, он просто оказался в нужное время, в нужном месте. Ге...В офисе Зеленског...
  • Леонид Руси
    Резкие эмоциональные и презрительные высказывания, многословие, признак опьянения... Не зря же в китайской классическ...В офисе Зеленског...

Особенности украинского Нового года

Особенности украинского Нового года

Автор: Сергей Донецкий Новый год на Украине всегда был праздником специфическим. В эту пору с экранов телевизоров, с уличных рекламных щитов, со страниц газет на людей особенно активно лезли физиономии различных политических проституток, аферистов, а то и просто настоящих уголовников, подавшихся в политику и желавших, чтобы этот семейный добрый и для многих самый любимый праздник ассоциировался исключительно с ними.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх