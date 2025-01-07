Особенности украинского Нового года

Автор: Сергей Донецкий Новый год на Украине всегда был праздником специфическим. В эту пору с экранов телевизоров, с уличных рекламных щитов, со страниц газет на людей особенно активно лезли физиономии различных политических проституток, аферистов, а то и просто настоящих уголовников, подавшихся в политику и желавших, чтобы этот семейный добрый и для многих самый любимый праздник ассоциировался исключительно с ними.
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