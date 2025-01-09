Российский беспилотник уничтожил наемника-британца в Запорожской области

Наемник-британец Джейк Уоддингтон, участвовавший в боевых действиях ВСУ в Запорожской области в составе интернационального легиона Украины, был уничтожен в ходе военных действий российским беспилотником, пишет 9 января британская газета The Daily Telegraph.
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