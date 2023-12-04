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От Меган Маркл и принца Гарри отвернулись даже их близкие друзья

Принц с герцогиней пожинают плоды своих враждебных действий. Принца Гарри и Меган Маркл постиг болезненный удар по самолюбию LEGION-MEDIAПринцу Гарри и его супруге Меган Маркл пришлось на днях пережить очередное, уже далеко не первое за последнее время, публичное унижение.

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