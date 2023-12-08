Самых распространенных зимующих птиц определили в Подмосковье

Исследовательский проект по изучению зимующих птиц «Российская зима» стартовал в начале ноября. Результаты наблюдений уже известны — натуралисты Подмосковья определили самые распространенные виды птиц в это время года.
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