В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов с судимостью

В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью. Эту инициативу в нижнюю палату Федерального собрания внесут на следующей неделе, сообщила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.