В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов с судимостью

В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью. Эту инициативу в нижнюю палату Федерального собрания внесут на следующей неделе, сообщила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
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