Возмещение потерь vs. банкротство: кто сильнее?

Более 10 лет назад в ГК РФ был закреплен институт возмещения потерь (ст. 406.1 ГК РФ). Правила о возмещении потерь сводятся к тому, что стороны договора могут распределять риски возникающих в связи с договором убытков путем их возложения на ту или иную сторону, в том числе в форме их компенсации контрагенту.