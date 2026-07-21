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Возмещение потерь vs. банкротство: кто сильнее?

Более 10 лет назад в ГК РФ был закреплен институт возмещения потерь (ст. 406.1 ГК РФ). Правила о возмещении потерь сводятся к тому, что стороны договора могут распределять риски возникающих в связи с договором убытков путем их возложения на ту или иную сторону, в том числе в форме их компенсации контрагенту.

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