ФСБ: житель Десногорска призывал убивать русских семьями

В городе Десногорске Смоленской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, задержан местнай житель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии