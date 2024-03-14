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Факты о Леониде Слуцком, которые не принято афишировать

Многие люди говорят, что «ЛДПР» держалась исключительно на харизме Владимира Вольфовича. Но если вспомнить прошлое, то можно сказать, что Жириновский сами по себе «сдулся» в 2000-х годах и уже не пользовался особой народной поддержкой.

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