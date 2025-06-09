🥳Хорошая новость: стартовала короткая рабочая неделя — всего 3 дня Причем предпраздничный день, 11 июня, сокращенный.
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🥳Хорошая новость: стартовала короткая рабочая неделя — всего 3 дня Причем предпраздничный день, 11 июня, сокращенный.