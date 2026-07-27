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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Медведев прибавил одну позицию, Ван Аш дебютировал в топ-50

Новак Джокович вернулся в топ-5, Даниил Медведев поднялся на одну строчку. Люка Ван Аш стал чемпионом в Эшториле и дебютировал в топ-50, победитель турнира в Китцбюэле Кентен Алис прибавил 31 позицию.

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