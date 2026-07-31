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Царьград

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Минобороны: российские военные освободили 32 пункта в июле

Минобороны: российские военные освободили 32 пункта в июле

Российские военные в ходе специальной военной операции в июле освободили 32 населенных пункта. Основные действия прошли в Харьковской области, Донецкой Народной Республике, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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