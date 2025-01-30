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Трамп подтвердил, что США размышляют над санкциями против Канады и Мексики

Трамп подтвердил, что США размышляют над санкциями против Канады и Мексики

Соединенные Штаты действительно размышляют над введением санкций против Канады и Мексики в том случае, если эти страны не изменят торговый дисбаланс с США и не перекроют свои границы для поставок наркотика фентанила в Штаты.

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