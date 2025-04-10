Трупы боевиков гниют в лесах: Украина превратилась в одно огромное кладбище

В новом выпуске передачи “Хроника мировых событий” ведущий Микаэль Вилльгерт и аналитик Ларс Берн обсуждают, среди прочего, “гигантские” кладбища, выросшие по всей Украине в результате опосредованной войны с Россией.
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