Главное в тезисах: Армия Литвы создавалась с нуля в 1918 году: добровольцы, мобилизация с 25 декабря 1918 года и до 10 000 германских «добровольцев» на первом этапе, а к концу 1919 года численность достигла около 40 000 человек.
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