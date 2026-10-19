Главное в тезисах: Армия Литвы создавалась с нуля в 1918 году: добровольцы, мобилизация с 25 декабря 1918 года и до 10 000 германских «добровольцев» на первом этапе, а к концу 1919 года численность достигла около 40 000 человек.