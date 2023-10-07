Времена Ельцина со словами "Боже, храни Америку" и обожателя консенсусов Горбачёва уже безвозвратно прошли!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Дело не в том какие времена уходят, а в том кто продолжает рулить... И на сколько видим семейный политико чиновничьи олигархические откормыши как сидели при них, так и сейчас рулят во всей вертикали власти... То что они трудятся в поте лица во благо процветания России и народа вызывают большое сомнение.... На себя, свои семьи да, но не более...