Времена Ельцина со словами "Боже, храни Америку" и обожателя консенсусов Горбачёва уже безвозвратно прошли!

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В США заявили, что Россия не имеет права на боевые ж/д ракетные комплексы (БЖРК) Автор: Ай да новости.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Дело не в том какие времена уходят, а в том кто продолжает рулить... И на сколько видим семейный политико чиновничьи олигархические откормыши как сидели при них, так и сейчас рулят во всей вертикали власти... То что они трудятся в поте лица во благо процветания России и народа вызывают большое сомнение.... На себя, свои семьи да, но не более...
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5 час.
Регина Толстоброва
Как они боятся чтобы Россия  была сильной. Стараются всячески ее ослабить. Но не выйдет это у них. Какое надо нам  оружие, такое и будем производить. ни кого не спросим. Они то сами  чт о творят. Взяли и взорвали газ.
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3 час.
Я
Яна
У наших политиков отсутствует золотая середина-либо прогибаются, либо пытаются доминировать. В межличностных отношениях людей наблюдается то же самое.. Может это наша особенность?
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2 час.

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