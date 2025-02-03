Погибший в Курской области Ефремов надеялся скоро вернуться домой

Глава добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области во время выполнения боевой задачи, делился надеждой на скорое возвращение домой всего за несколько дней до своей гибели в интервью РИА Новости.