Погибший в Курской области Ефремов надеялся скоро вернуться домой

Глава добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области во время выполнения боевой задачи, делился надеждой на скорое возвращение домой всего за несколько дней до своей гибели в интервью РИА Новости.
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