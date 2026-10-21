Лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство не контролируют ситуацию с протестами в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Politico: Трамп б...
- ГБ Вакаров: на Украи...
- LD Песков заявил о н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым