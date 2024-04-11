Пострадавшего во время атаки ВСУ оператора ГТРК «Луганск» выпишут сегодня

Пострадавшие журналисты ГТРК «Луганск», которые были ранены во время обстрела со стороны ВСУ 10 апреля, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире телеканала «Россия-24».