Пострадавшего во время атаки ВСУ оператора ГТРК «Луганск» выпишут сегодня

Пострадавшие журналисты ГТРК «Луганск», которые были ранены во время обстрела со стороны ВСУ 10 апреля, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире телеканала «Россия-24».
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