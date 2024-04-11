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Пострадавшего во время атаки ВСУ оператора ГТРК «Луганск» выпишут сегодня

Пострадавшего во время атаки ВСУ оператора ГТРК «Луганск» выпишут сегодня

Пострадавшие журналисты ГТРК «Луганск», которые были ранены во время обстрела со стороны ВСУ 10 апреля, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире телеканала «Россия-24».

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