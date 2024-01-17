Держал в страхе весь город, а теперь "кается" на камеру: В Белгороде взяли главаря банды отморозков

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Комментарии
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Александр Зиборов
Лишить диаспоры финансирования из российской казны, а затем закрыть! Русофобов-нацистов вон!!!
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1 час.
Михаил Пантюхин
Александр, с каких это пор диаспоры финансируются из бюджета? Что-то вы перепутали, нет?
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Диаспора = опг!!!! Для меня они штаб-квартиры на деньги ЦРУ, ми 6 и других гребанных партнёров, думаю,  что это более правдивая версия!
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1 час.

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