Держал в страхе весь город, а теперь "кается" на камеру: В Белгороде взяли главаря банды отморозков

Avia.pro - Новости "Иди сюда русский": Белгродская полиция лучшая в РФ - быстро взяли инородцев которые постоянно опускали русских Обычно полиция на следующий день после резонанса берет преступников, а тут день в день, Белгородцы, уважуха.
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