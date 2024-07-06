Стратегический план развития Екатеринбурга будет обновлен с учетом новых национальных целей России

Власти Екатеринбурга начали работу по обновлению стратегического плана развития города. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин утвердил национальные цели развития страны до 2036 года.
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