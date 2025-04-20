Спецпосланник Трампа заявил об усталости США от происходящего на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что заявления Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о потенциальном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат достаточно резко, однако это необходимо.
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