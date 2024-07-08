В случае, если украинская власть действительно решит отдать приказ на очередное наступление, оно обернется трагедией для ВСУ и утилизацией тех, кто может взбунтоваться против президента Владимира Зеленского.
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