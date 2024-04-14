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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Личка мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться». Алексей Попов о тренере «Динамо»

Чешский специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством клуб, набравший 38 очков после 22 матчей, занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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