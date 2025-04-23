Не поедет в Лондон – Рубио отменил визит после заявления Зеленского о Крыме Евгения КомароваЗаявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме привели к решению Марко Рубио отменить поездку на переговоры в Лондон.
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