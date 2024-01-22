Защитники прав потребителей попросили МЧС проверить склады Wildberries и Ozon

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» попросила МЧС провести «комплексные внеплановые проверки» складов двух крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries и Ozon.
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