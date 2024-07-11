Депутат Госдумы с Алтая поддержала запрет на развод с неверной беременной женой

Потому что не слабые мужчины могут воспитывать детей, которых супруга зачала во время измены Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение разрешить мужу разводиться с неверной женой в случае если она нагуляла ребенка, пишет "Парламентская газета".