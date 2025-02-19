Театр абсурда
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Театр абсурда

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Население должно иметь оружие — и иметь право его применять

Население должно иметь оружие — и иметь право его применять

  Госдума предлагает разрешить гражданам России защищаться от маньяков и грабителей В Госдуму внесён законопроект о том, что граждане могут защищать своё жильё и свою жизнь с оружием в руках, и не будут нести за это уголовную ответственность.

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