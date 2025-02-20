Тамбовчане остались без тепла и горячей воды из-за неисправного оборудования котельной

Следователи помогли решить наболевшую проблему жильцов дома № 10 по Запрудному проезду в Тамбове. Год назад люди пожаловались на ненадлежащее теплоснабжение многоэтажки и отсутствие горячей воды из-за неисправного оборудования котельных.
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