Тамбовчане остались без тепла и горячей воды из-за неисправного оборудования котельной

Следователи помогли решить наболевшую проблему жильцов дома № 10 по Запрудному проезду в Тамбове. Год назад люди пожаловались на ненадлежащее теплоснабжение многоэтажки и отсутствие горячей воды из-за неисправного оборудования котельных.